Duman 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.03.2026 10:48

Gemi adamları iaşe bedeli 430 lira oldu

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 325 liradan 430 liraya yükseltildi.

Gemi adamları iaşe bedeli 430 lira oldu
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.

Karara göre Kurul, oy birliğiyle bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 430 lira olmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 325 liradan 430 liraya yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ücretli çalışan sayısı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Suudi Arabistan ülkeye yönelik 8 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
11:18
Avustralya'dan, Lübnan'daki personeline ülkeyi terk etme talimatı
11:12
İspanya'ya ocak-şubat döneminde rekor ihracat
11:11
İnşaat üretim endeksi yıllık bazda arttı
11:02
Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'un güneyi için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi
10:51
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ