Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.03.2026 11:58

Türkiye'nin jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı

Türkiye'nin toplam kurulu jeotermal enerji kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı.

Türkiye'nin jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde değerlendirirken jeotermal enerjide de önemli bir aşama katetti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla arz güvenliğine katkı sağlamayı sürdüren Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra yer altındaki jeotermal akışkanları değerlendirerek halihazırda değerlendirdiği toplam kurulu jeotermal kapasitesini 19 bin 836 megavat-termale yükseltti.

Türkiye’de halihazırda üretim yapılan ve toplam kurulu gücü 1786 megavat olan 68 jeotermal enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerden 2025’te toplam 11,66 gigavatsaat elektrik üretildi. Bu da Türkiye’nin yıllık toplam elektrik üretiminin yüzde 3,2’sine denk geliyor.

Bakanlık verilerine göre jeotermal enerjinin kullanım alanlarında ilk sırada yüzde 65,5 ile elektrik üretimi geliyor.

Değerlendirilen toplam jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 12,3’ü kaplıca, termal otel, termal tesisler, termal otel, hamam ve hastane gibi çeşitli yerlerde termal suların ve mekanların ısıtılmasında kullanılıyor.

Öte yandan bu kapasitenin yaklaşık yüzde 9,7’sine karşılık gelen kısmı, 170 bin konutun ihtiyacını karşılayan merkezi ısıtma sistemleri için kullanılıyor.

Türkiye’nin jeotermal enerjisinin yüzde 9,6’sı da sera ısıtmasında kullanılırken, bu miktarla yaklaşık 7 bin dönümlük seranın ısı ihtiyacı karşılanıyor.

ETİKETLER
Jeotermal Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hububat üretiminde bu yıl yüksek verim bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
12:47
Yükseköğretimde 15 bini aşkın sosyal sorumluluk projesi yapıldı
12:59
CENTCOM: Irak'ta düşen ABD uçağında 4 mürettebat öldü
12:30
Bakan Kurum: Dünyada hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı bir COP süreci yürütmek istiyoruz
12:08
CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldı
11:45
İsrail'den Tahran'da halkın gösteri için toplandığı bölgeye tahliye uyarısı ve saldırı tehdidi
Ağrı'da sismik izolatörlerin kullanıldığı 270 yataklı hastanenin inşası sürüyor
Ağrı'da sismik izolatörlerin kullanıldığı 270 yataklı hastanenin inşası sürüyor
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ