Duman 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2026 10:21

Katil İsrail’in Lübnan'a saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan’ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut’a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katil İsrail’in Lübnan'a saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bekaa’nın orta kesimindeki Ber Elyas bölgesinde bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında Lübnan’daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk’un yaralandığı, iki oğlunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedildi.

Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Cenah semtinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
ABD Hazine Bakanı, donanmalarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik edeceğini düşündüğünü söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Suudi Arabistan ülkeye yönelik 8 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
11:18
Avustralya'dan, Lübnan'daki personeline ülkeyi terk etme talimatı
11:12
İspanya'ya ocak-şubat döneminde rekor ihracat
11:11
İnşaat üretim endeksi yıllık bazda arttı
11:02
Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'un güneyi için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi
10:51
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ