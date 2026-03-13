Duman 10.4ºC Ankara
Eğitim
AA 13.03.2026 10:48

MEB'in ara tatil etkinlik kitapları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrenmelerin ara tatilde desteklenmesi, velilerin öğrenme süreçlerinde rol alması ve çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi amacıyla okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan ara tatil etkinlik kitapları erişime açıldı.

MEB'in ara tatil etkinlik kitapları erişime açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandı.

Okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencilerine yönelik "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencilerine yönelik "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlandı.

Öğretici ve eğlendirici etkinliklerin bulunduğu kitaplarda, çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi.

Kitaplarla, ara tatilde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması hedeflendi.

Ara tatil etkinlik kitaplarına "tegm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
