AA 12.12.2025 06:24

Denizli’de düğünde gelin ve damada takı yerine çoban köpeği hediye edildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde evlenen çifte, takı yerine düğün hediyesi olarak çoban köpeği verildi.

Denizli’de düğünde gelin ve damada takı yerine çoban köpeği hediye edildi

İlçe belediyesi spor kulübünde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Muammer ile ev hanımı Tuğba Akçümen çifti, bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne katılan davetlilerden Süleyman Gültekin (35), damada yavru kangal köpeği hediye etti.

Hediye karşısında şaşıran çift, bir süre yavru köpeği sevdi.

Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen davetliler de fotoğraf çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Güzel bir şarkıyla elinde köpekle içeriye girdi"

Damat Akçümen, yaptığı açıklamada, düğünde takı merasimine geçildiği sırada yavru köpeği görünce çok şaşırdığını söyledi.

Daha önce arkadaşıyla bu konunun konuşulduğunu ancak kendisinin buna inanmadığını kaydeden Akçümen, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım. Sonrasında takı sırasında güzel bir şarkıyla elinde köpekle içeriye girdi. Herkes çok şaşırdı." diye konuştu.

Gelin Tuğba Akçümen de yavru köpeği görünce çok şaşırdığını ancak düğünün bu şekilde daha anlamlı hale geldiğini dile getirdi.

Gültekin ise arkadaşının bu cins köpeklere ilgisinin olduğu için bu şekilde bir düğün hediyesi vermeyi tercih ettiğini belirtti.

