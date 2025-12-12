Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı.

Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.