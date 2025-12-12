Açık 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.12.2025 03:39

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye Geçitlerinde yol ulaşıma kapandı. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları yoğun tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatılırken, geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı.

Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

ETİKETLER
Erzincan Kar Yağışı Hava Durumu
Sıradaki Haber
HSK, bazı illerin vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:38
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
03:36
ABD'nin Venezuela'ya baskısı artıyor
01:56
Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de
01:57
HSK, bazı illerin vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi
00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atandı
00:21
ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ