TRT Haber 12.12.2025 03:34

ABD'nin Venezuela'ya baskısı artıyor

ABD, Venezuela üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump yönetimi şimdi de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun bazı aile üyelerini yaptırım listesine aldı. Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketine de yaptırım açıklandı.

ABD'nin Venezuela'ya baskısı artıyor

ABD yönetimi Venezuela Devlet Başkanı Maduro üzerindeki baskıyı artırdı. Trump yönetimi Maduro'nun bazı aile üyelerine yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Maduro'nun eşinin 3 yeğenine ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketine yaptırım açıkladı. Açıklamada, Maduro'nun eşinin yeğenlerinin 2015'te ABD'ye kokain taşımaya hazırlanırken gözaltına alınarak hüküm giydikleri hatırlatıldı.

6 geminin ise aldatıcı ve güvenli olmayan nakliye uygulamalarında bulunduğu ve Maduro yönetimine finans sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtildi. ABD Başkanı Trump ise Beyaz Saray'daki basına değerlendirmesi sırasında kara operasyonlarının yakında başlayacağı sinyalini verdi.

Petrol tankerine el koymuştu

ABD yönetimi Çarşamba günü de Venezuela'ya ait bir petrol tankerine, İran Devrim Muhafızlarına petrol taşıdığı gerekçesiyle el koymuştu.

Konuyla ilgili konuşan Beyaz Saray Sözcüsü tankerin ABD'deki bir limana götürüleceğini ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler ise ABD'nin Venezuela açıklarındaki tankere el koymasıyla iki ülke arasında artan gerginlikten endişe duyduğunu açıkladı.

 

ABD Venezuela
