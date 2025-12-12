HSK, bazı illerin vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri göz önünde bulundurularak Diyarbakır, Erzurum, Malatya ve Van Vergi Mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin teklifi HSK Genel Kurulunca görüşüldü.

Genel Kurul, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri ile diğer bölge idare mahkemelerine bağlı illerin coğrafi durumları, iş hacimleri, ulaşım yönünden yakınlıkları göz önüne alınarak, Elazığ ilinin Malatya Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkartılarak Malatya Vergi mahkemesinin yargı çevresinin "Malatya ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Muş ilinin Van Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkartılarak Van Vergi Mahkemesinin yargı çevresinin "Van, Bitlis ve Hakkari illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Bingöl ilinin Erzurum Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkartılarak Erzurum Vergi Mahkemesinin yargı çevresinin "Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi ve Diyarbakır Vergi Mahkemelerinin yargı çevresinin "Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Muş illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verdi.

Düzenleme, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.