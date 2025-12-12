Açık 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.12.2025 01:37

HSK, bazı illerin vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK, bazı illerin vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri göz önünde bulundurularak Diyarbakır, Erzurum, Malatya ve Van Vergi Mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin teklifi HSK Genel Kurulunca görüşüldü.

Genel Kurul, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri ile diğer bölge idare mahkemelerine bağlı illerin coğrafi durumları, iş hacimleri, ulaşım yönünden yakınlıkları göz önüne alınarak, Elazığ ilinin Malatya Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkartılarak Malatya Vergi mahkemesinin yargı çevresinin "Malatya ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Muş ilinin Van Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkartılarak Van Vergi Mahkemesinin yargı çevresinin "Van, Bitlis ve Hakkari illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Bingöl ilinin Erzurum Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkartılarak Erzurum Vergi Mahkemesinin yargı çevresinin "Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi ve Diyarbakır Vergi Mahkemelerinin yargı çevresinin "Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Muş illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verdi.

Düzenleme, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

ETİKETLER
Antalya Diyarbakır Elazığ HSK Kayseri Malatya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:56
Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de
00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atandı
00:21
ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım
00:18
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı
00:01
Zelenski: ABD'nin barış planıyla ilgili hala soru işaretlerimiz olan konular var
23:48
Ateşin icadı zannedilenden çok daha eski çıktı
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ