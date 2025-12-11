Parçalı Bulutlu 4.1ºC Ankara
AA 11.12.2025 22:42

Samsunspor Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu

Samsunspor Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

UEFA Konferans Ligi’nin 5’inci haftasında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya kendi sahasında 2-1 mağlup oldu.

4’üncü dakikada Samsunspor atağında Musaba’nın ceza sahasına yaptığı ortada Moukoudi’nin ters kafa vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.

8’inci dakikada Holse’nin kullandığı serbest vuruşta Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

12’nci dakikada Musaba’nın pasıyla buluşan Ntcham, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

28’inci dakikada Mouandilmadji’nin pasıyla buluşan Ntcham’ın ceza sahası çizgisinden kaleye çektiği şutu kaleci Strakoşa ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Samsunspor Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

51’inci dakikada Zeki Yavru’nun pasıyla buluşan Moundilmadji ceza saha dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

52’nci dakikada Marin’in kullandığı serbest vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

63’üncü dakikada birebirde Van Drongelen’i geçen Koita, ceza sahasından vuruşunda takımının 2'nci golünü yazdırdı: 1-2.

90 5'inci dakikada Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ceesay'ın kafa vuruşunda kaleci Strakosha topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma AEK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

