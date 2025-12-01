Parçalı Bulutlu 2.6ºC Ankara
Gündem
AA 12.12.2025 00:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

