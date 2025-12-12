Açık 0.4ºC Ankara
Dünya
AA 12.12.2025 01:36

ABD'de doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı, bölgedeki evlerde hasar oluştuğu belirtildi.

ABD'de doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı

Alameda İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı ve bazı evlerin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle 6 kişinin yaralandığı, olay yerinde zarar gören başka kişilerin olup olmadığı yönünde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Pacific Gas & Electric Co. şirketinden yapılan açıklamada, patlamanın, bir inşaat ekibinin sabah saatlerinde yer altındaki bir doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı, inşaat ekibinin, şirketin çalışanları olmadığı ifade edildi.

Bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonucu, gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin binaları sardığı ve basınç nedeniyle bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü.

