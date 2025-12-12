Tavuk eti üretimi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 247 bin 392 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 8,7, aylık bazda yüzde 8,1 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 4,5 yükseldi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 808 milyon 918 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 8,3 artışla 132 milyon 876 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,1, tavuk eti üretimi yüzde 12,3 arttı.