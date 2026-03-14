Bakan Kacır'dan Baykar ekibine kutlama

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin birikimle ilerlediğine dikkati çekti. Her yeni aşamanın savunma sanayiini yeni ufuklara taşıdığını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin bu alanda yakaladığı paradigma değişiminin çığır açıcı bir süreci tetiklediğini ifade etti.

"Dünyada çok şeyi değiştirdi, değiştirecek"

Baykar'ın insansız havacılıkta elde ettiği başarının küresel ölçekteki etkilerine değinen Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu;

Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyeti birikimle ilerler. Her yeni aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki, paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz, demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar, bunu başardı. Türk tarihine, İstanbul’un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek.

"Türkiye’miz güçleniyor"

İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk Milleti’ne kazandırdıkları eserler için Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye’miz güçleniyor.