Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.03.2026 12:54

Bakan Kacır'dan Baykar ekibine kutlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insansız havacılıkta dünya lideri konumuna yükselen Baykar'ın attığı adımların, Türk tarihine İstanbul’un fethinden bu yana gerçekleştirilen en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçeceğini belirtti.

Bakan Kacır'dan Baykar ekibine kutlama
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin birikimle ilerlediğine dikkati çekti. Her yeni aşamanın savunma sanayiini yeni ufuklara taşıdığını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin bu alanda yakaladığı paradigma değişiminin çığır açıcı bir süreci tetiklediğini ifade etti.

"Dünyada çok şeyi değiştirdi, değiştirecek"

Baykar'ın insansız havacılıkta elde ettiği başarının küresel ölçekteki etkilerine değinen Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu;

Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyeti birikimle ilerler. Her yeni aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki, paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz, demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar, bunu başardı. Türk tarihine, İstanbul’un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek.

"Türkiye’miz güçleniyor"

İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk Milleti’ne kazandırdıkları eserler için Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye’miz güçleniyor. 

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Baykar
Sıradaki Haber
Aranan 27 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
İran, BAE'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını duyurdu
13:35
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 36 bin 593 sivil birim hasar gördü
13:13
Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 234'e yükseldi
13:10
Bakan Bayraktar: Enerji kaynaklarımızı gece gündüz arayacağız, bulacağız
13:03
Mücevher sektörü İstanbul'da buluşacak
13:02
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ