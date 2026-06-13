"Bizim Çocuklar" Dünya Kupası’nda tarih yazmaya hazır

Türkiye ile Avustralya arasındaki mücadele, yarın TSİ 07.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Grubun diğer maçında ise ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların 652. randevusu

Tarihindeki 652'nci müsabakasına çıkacak olan Türkiye, bugüne kadar oynadığı 651 maçta 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi aldı.

Rakibi Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak olan milliler, 2004 yılında oynanan önceki iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavına çıkacak olan ay-yıldızlılar, İtalyan teknik adamla bugüne kadar çıktığı 33 maçta 20 galibiyet elde etti.

Hazırlıklar tamam, Kenan Yıldız belirsiz

Milliler, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da son antrenmanını Killarney Park'ta gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı geçen idmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Sakatlığı geçen Kenan Yıldız antrenmanda yer alsa da oyuncunun maçta forma giymesi beklenmiyor.

Millilerde "gurur ve kararlılık" hakim

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, Dünya Kupası'na katılmanın gururunu ve galibiyet inancını vurguladı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Herkesin beklediği an geldi. Hazırlık sürecimiz çok iyi geçti. Hiçbir bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz. Takımımız çok yetenekli ve dinamik, hedefimiz finale kadar gitmek." dedi.

Ozan Kabak, "Avustralya'yı ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. İlk önceliğimiz gol yememek, ardından galibiyete uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Yüksek ise "24 yıl sonra bu heyecanı yaşatmak büyük bir gurur. Sahaya girdiğimiz an heyecanımız bitecek ve sadece galibiyete odaklanacağız. Bu armayı Dünya Kupası'nda temsil etmek lüks bir hayaldi, hakkını vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası kadrosu ve maç takvimi

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın 26 kişilik nihai kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.

Grup Maç Programı (TSİ):

14 Haziran Pazar (07.00): Avustralya - Türkiye

20 Haziran Cumartesi (06.00): Türkiye - Paraguay

26 Haziran Cuma (05.00): Türkiye - ABD