Bakan Memişoğlu: Sağlıkta dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz

Kentteki programları kapsamında Hasköy Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce hizmete başlayan hastanenin resmi açılışını yapmak için bir arada olduklarını ifade eden Memişoğlu, Muş'ta sağlık hizmetlerini çok daha iyi hale getirmek için istişarelerde ve çalışmalarda bulunduklarını anlattı.

Memişoğlu, 50 yataklı Hasköy Devlet Hastanesi'nin ilçeye yıllarca hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 80'de olan Muş Eğitim Araştırma Hastanesi'ni de inşallah 2027'de Muşluların hizmetine sunacağız. Muş tarihiyle, doğasıyla, ovasıyla, insanıyla Türkiye'nin gözbebeği şehirlerinden biri. Biz de bu şehre daha iyi hizmet etmek ve sorunlarını çözmek için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sağlıkta büyük bir değişimin ve gelişimin liderliğini yaptı. Bugün 1524 hastane, 271 bin yatak, yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanıyla sağlıkta hizmet anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Bu bize yetmiyor. Biz daha da iyisini yapacağız. Daha da ulaşılabilir, daha da etkin sağlık hizmeti sunacağız."

"İnsanımızın bedenini korumasını istiyoruz"

Sağlık sisteminin günde 3 milyon insana dokunduğunu belirten Memişoğlu, "Geçen yıl her bir Muş halkı 12 kez sağlık hizmeti almış. Bu altyapıyla esasında hem tedavi anlamında hem kalite anlamında sağlık hizmetlerimiz çok iyi bir yerde. Biz sadece sağlık hizmetini iyi vermek istemiyoruz. İnsanımızın sağlıklı kalmasını, bedenini korumasını istiyoruz. Önceliğimiz bu. Bu önceliği hep beraber başarabiliriz. Sigara ve internet gibi alışkanlıklardan uzak durup iyi beslenmemiz lazım." diye konuştu.

Modern sağlık binalarıyla, başarılı hekimlerle insanlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, Muş'un sağlık hizmetleri anlamında daha iyi yerlere gelme kapasitesine sahip bir il olduğunu vurguladı.

Muş'ta 2002 yılından bu yana birinci basamak 41 olmak üzere 51 tesis açtıklarını hatırlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Muş'ta 700 yatağımız var. 500 yatak ilavesiyle 1200'ün üzerine çıkacak. Ambulansıyla, sağlıklı hayat merkezleriyle, aile hekimlikleriyle, laboratuvarlarıyla, MR, tomografi ve her türlü cihazıyla bugün Türkiye sağlıkta her bir köşesine dünyadaki en kaliteli sağlık hizmetlerinden birini veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bundan daha iyisini yapmak için uğraşacağız çünkü bizim derdimiz var. Biz Türkiye'yi daha iyi yerlere getirme derdiyle hemhaliz. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. İş üretiyoruz, milletimize hizmet veriyoruz. Her bir vatandaşımızın burada daha iyi sağlık hizmeti alması için uğraşıyoruz."

"Birbirimize sarılacağız"

Türkiye'nin ateş çemberinin içinde yer aldığını, her tarafta çalışma varken burada huzur ve barış içinde hedefe odaklandıklarını vurgulayan Memişoğlu, yeniden medeniyetini güçlü hale getirme aşamasında olan bir Türkiye gördüklerini dile getirdi.

Bunun en büyük sebebinin çalışmak, üretmek ve birbirlerine sarılmak olduğunu ifade eden Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz farklılıklarımızı birleştirip güçlü hale getirmek zorundayız çünkü barışın, iyiliğin tarafıyız. 1071'de buradan kapı açılmış, Anadolu'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya iyilik ve barış getirmişiz. Yıllarca Kudüs'ü yönetmişiz ama hiçbir çatışma, hiçbir katliam, hiçbir eziyet göstermemişiz kimseye. Onun için bugün Filistin'e, Gazze'ye, Orta Doğu'ya, yakın Asya'ya baktığınızda maalesef çatışmalar neticesinde kendisine bir avantaj sağlama amacıyla yaptırılan, insanları maalesef barışın değil düşmanlığın, çatışmanın arasında bırakan bir zihniyet. Biz bu zihniyetle mücadele etmeye söz verdik, azmettik. Onun için birbirimize sarılacağız. Onun için 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Bu topraklar en verimli topraklar. Petrolünden madenine, tarımından hayvancılığına kadar hepimize yeter. Bu topraklarda kavga etmek için değil, barış içinde yaşamak ve birbirimize sarılmak için buradayız. Onun için bu topraklardan uzaklarda olanların değil, bu toprakta yaşayanların sahip çıkacağı, birbirine sarılacağı bir dönemdeyiz bugün. Onun için başarılıyız, onun için sesimizi çıkartıyoruz."

"Sağlıklı olacağız, sigarayı bırakacağız, kilo azaltacağız, hareket edeceğiz ve en önemlisi de bir olacağız, üreteceğiz, güçlü olacağız." diyen Memişoğlu, Türkiye'nin her köşesinde insanların iyiliği için onlara hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bugün dünyanın insanlığa ihtiyacının olduğunu belirten Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Barış sevenlerin, duygu taşıyanların, empati duyanların sesini çıkartmaya ve güçlü olmaya ihtiyacı var. Onun için çalışıyoruz ve üretiyoruz. Sigara içen herkesin ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine gitmesini istiyorum. İlacınız bizden ücretsiz. Hep beraber sigaralarınızı bırakmanızı istiyoruz. Kilo vermenizi istiyoruz. Diyetisyenlerimiz emrinizde ücretsiz. Hep beraber fizyoterapistlerimize gidin, hareketi öğrenin, egzersizi öğrenin, hareketli kalın, beden yaşınızı, hareket yaşınızı öğrenin."

"Hemşehrilerimize çok daha iyi şartlarda hizmet vereceğiz"

Muş Valisi Avni Çakır, Bakan Memişoğlu'nun teşrifleriyle çok verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kentin sağlık alanındaki taleplerini Memişoğlu'nu arz ettiklerini anlatan Çakır, "Sağ olsunlar her talebimize son derece üst seviyede yaklaştılar. Sağlık Bakanı'mıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Hastanemizi geçtiğimiz yıl hizmete almıştık ama resmi açılış için beklemiştik. 50 yataklı bir devlet hastanemiz. Hasköy, Muş'un çok özel bir ilçesidir. Böylesine bir sağlık kuruluşumuza ihtiyaç vardı. Hemşerilerimize çok daha iyi şartlarda hizmet vereceğiz." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de çok keyifli bir gün geçirdiklerini bildirerek, "Sayın Bakan'ımız ilimiz için çok güzel müjdeler verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, Cumhur İttifakı'mızın öncülüğünde hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muş Müftüsü Nurullah Koçhan'ın okuduğu duanın ardından hastanenin açılışı yapıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.