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Gündem
TRT Haber 12.06.2026 21:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ve 1 milyon 22 bin 658 adayın katılım sağlayacağı LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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