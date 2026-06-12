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Gündem
TRT Haber 12.06.2026 20:11

Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ve 1 milyon 22 bin 658 adayın katılım sağlayacağı LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın gerçekleştirilecek.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Yarın LGS’ye girecek tüm öğrencilerin heyecanını yürekten paylaştığını belirten Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her sınav bir hedefe açılan kapıdır ancak insanı asıl ileriye taşıyan şey, bilgiye duyduğu merak ve hayallerine olan inancıdır. Tüm çocuklarımıza başarı, huzur ve mutluluk diliyor, bu süreçte evlatlarının yanında olan kıymetli ailelere emekleri için teşekkür ediyorum."

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Emine Erdoğan LGS
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