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Gündem
AA 12.06.2026 18:42

RTÜK'ten medya denetiminde yapay zeka adımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi "Veri İnceleme ve Analiz Sistemi (VİA+)" projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

RTÜK'ten medya denetiminde yapay zeka adımı

RTÜK Başkanı Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, RTÜK olarak yalnızca yayın denetiminde değil, kurumsal kapasite, teknolojik altyapı ve çalışma sistemlerinde de önemli bir dönüşüm sürecini kararlılıkla yürüttüklerini belirtti.

Daniş, şu ifadeleri kullandı.

"Bu vizyon doğrultusunda, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan yapay zeka tabanlı otonom medya denetim sistemi 'Veri İnceleme ve Analiz Sistemi' projemizi hayata geçiriyoruz. VİA+, dijital çağın ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir medya kalkanı olarak yayıncılık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır."

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RTÜK Yapay Zeka Medya Denetim
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