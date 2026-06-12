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TRT Haber 12.06.2026 15:16

Çelik: CHP'nin 'yalan siyaseti' bir kere daha çöktü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AYM kararıyla birlikte CHP’nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir 'siyasi yalan' olarak tescillendi." dedi.

Çelik: CHP'nin 'yalan siyaseti' bir kere daha çöktü

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, CHP'nin 'yalan siyaseti'nin bir kere daha çöktüğünü vurguladı.

CHP tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn'a ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından birinin siyasi tarihe "128 milyar dolar yalanı" olarak geçtiğini hatırlatan Çelik, "Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının “yalan siyaseti” olduğu bir kere daha kesinleşti." dedi.

AYM, CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına son noktayı koydu
AYM, CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına son noktayı koydu

"'Yalan siyaseti' ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur"

Çelik, "AYM kararıyla birlikte CHP’nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir 'siyasi yalan' olarak tescillendi.  Bu 'yalan siyaseti'ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir.  'Yalan siyaseti' ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

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Ömer Çelik AK Parti Berat Albayrak
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