Batman'da 2021'de işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen güçlü işbirliği ve koordinasyon sayesinde hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasın, hiçbir failin adaletten kaçmasına müsaade etmediklerini vurguladı.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın, dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele aldığını, devletin adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ettiğini söyledi.

"Kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır"

Bu kapsamda, 2021 yılıdna Batman'da işlenen Mehmet Şirin çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Jandarma teşkilatı tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatıldı.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair kanıtlara ulaşılmış; faillerin hedef şaşırtmak ve suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Jandarma tarafından bugün Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki iradelerini bir kez daha ifade ettiklerini vurgulayan Gürlek, "Bu dosyayı ilmek ilmek çözen Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman İl Jandarma Komutanlığı’na, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.