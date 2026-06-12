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Gündem
TRT Haber 12.06.2026 14:04

HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları akrobasi timiyle gökyüzünde bir araya gelerek 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi.

Türk havacılık tarihinde bir ilk yaşandı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları akrobasi timiyle gökyüzünde bir araya gelerek 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi simgeleyen tarihi bir anı kamuoyuna duyurdu. "10 uçak, tek yürek" mesajıyla paylaşılan videoda, HÜRJET ve Türk Yıldızları'nın semadaki eşsiz uyumu gözler önüne serildi.

Havacılık tarihinde bir ilk

Paylaşılan bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk Yıldızları akrobasi ekibinin 8’li koluna, TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 HÜRJET uçağı dahil oldu. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu icra edilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

SSB tarafından yapılan açıklamada, milli teknolojinin başarısına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi;

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET’in Türk Yıldızlarımızla aynı semada süzülmesi; mühendisliğimizin ve havacılıkta ulaştığımız seviyenin gökyüzündeki imzasıdır. Türk Yıldızlarımızı, HÜRJET ekibimizi, TUSAŞ ailemizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz.

ETİKETLER
HÜRJET Türk Yıldızları Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) TUSAŞ
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HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
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