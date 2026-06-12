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Gündem
TRT Haber 12.06.2026 17:05

CHP'de 2 belediye başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP'de, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi.

CHP'de 2 belediye başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, ülke gündemine ve partide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Toplantıda alınan kararlara değinen Sarı, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini duyurdu.

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