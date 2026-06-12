MHP, Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatlarını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır."