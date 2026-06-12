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Gündem
AA 12.06.2026 22:23

HSK'nın 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki 2026 ana kararnameleri karara bağlandı.

HSK'nın 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını duyurdu. 

Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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