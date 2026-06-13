LGS maratonu başlıyor

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Öğrencilere bu yıl ilk kez, sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.

Bununla birlikte, sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bina girişlerinde üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera kurulumu gerçekleştirilecek.

Kimlik belgesi bulundurmak zorunlu

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.

Sınav puanları hesaplanırken sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikametgah adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, adayların ihtiyaç duyacağı belgeleri karşılamak amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında açık olacak.

Adaylara yönelik işlemler randevusuz gerçekleştirilecek.

Sınava girecek adayların TC kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde nüfus müdürlüklerine başvuru esnasında sınava giriş belgelerini ibraz ederek müracaat etmeleri gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bir beslenme paketi paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yozgat'ta Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, öğrencilerin aylar boyunca emek verdiğini, hayal kurduğunu ve bu hayallere ulaşmak için de çok ciddi hazırlık sürecinden geçtiğini belirtti.

Öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını desteklemek ve iki oturum arasında velilerin duydukları kaygıyı bu yıl yaşamamaları adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

“Bir beslenme paketi paylaşacağız çocuklarımızla. Bunu da şöyle yaptık. Sınav başvurusu esnasında dağıtacağımız beslenme paketinin içeriği ile ilgili olarak velilerimize ve öğrencilerimize bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin gerek sağlık problemleri sebebiyle gerekse başka sebeplerle beslenme paketinden yararlanıp yararlanmak istemediklerini kendilerine sorduk. Bu kapsamda 1 milyon 22 bin öğrencimizden 924 bin 191 öğrencimiz bu hizmetten faydalanmak istediğini bizimle paylaştı. Paketin içerisinde kuru meyveli, yulaflar, ceviz, kuru üzüm ve su gibi yiyecekler olacak. Beslenme paketi talep etmeyen diğer öğrencilerimize de sadece yine velilerimizin bilgisi dahilinde su, paylaşmış olacağız. Öğrencilerimizin sağlık durumları ve olası alerji riskleri de dikkate alınarak kapsamlı bir planlama yapıldı.”

Beslenme paketi talep eden ve etmeyen öğrencilerin ayrı ayrı okullarda sınava gireceğini belirten Bakan Tekin, bu kapsamda hem öğrencilerin beslenme ihtiyacının karşılanacağına hem de güvenlik açısından gerekli önlemlerin alındığına dikkati çekti.

Canlı kamera kayıtları uygulanacak

Kolluk kuvvetlerinin sınavın başlamasından tamamlanmasına kadar çok kritik bir görevi yerine getireceğini dile getiren Tekin, "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz bakanlığımızın kaynaklarından hareketle sınavların gerçekleştirileceği binalarda, sınav esnasında açık olmak üzere üst aramalarının kontrolünden öğretmenler odasında sınav evrakının dağıtıldığı ana kadar canlı kamera kayıtları uygulanacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Bu da hayata geçirdiğimiz yeni bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Beslenme paketlerinin öğrencilerin sınav sürecindeki enerji ve konsantrasyon ihtiyaçlarının göz önünde bulundurarak sahalarında uzman, gıda mühendisi, diyetisyenler tarafından tespit edildiğinin altını çizen Tekin, paket içeriğinin sınav başvuru sürecinde velilerle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşıldığını söyledi.

Uygulamanın zorunlu olmadığını, sürecin MEB tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü anlatan Tekin, sınav güvenliği için yaklaşık 1 aydır İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalıştıklarını anlattı.

Öğrenci ve ailelere tavsiyeler

Bakan Tekin, öğrenci ve velilere sınavla ilgili uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

“Bizler, çocuklarımızı yalnızca sınav sonuçlarıyla değil, süreç içerisinde ailesiyle toplumuyla etrafındaki kişilerle olan ilişkisiyle ülkesine ve milletine bağlılığıyla gayretleriyle azimleriyle ve çalışkanlıklarıyla hayata kattıkları değerlerle değerlendiren bir eğitim anlayışına hep birlikte sahip olmak durumundayız. Bugün sınava hazırlanan öğrencilerimizin her birisinin arkasında çocuklarını gözü gibi gören onlara büyük fedakarlıklar ve emekler sarf eden, dualar yapan aileleri var. Aylar boyunca çocuklarının yanında olan, onların heyecanlarını ve kaygılarını paylaşan bütün velilerimizin gösterdikleri özverinin fedakarlığın farkındayız. Bu nedenle sınav sonuçları ne olursa olsun çocuklarımızın ortaya koyduğu emeğin ve ailelerimizin verdiği desteğin başlı başına kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizden beklentimiz sınava sakin bir şekilde girmeleri, bugüne kadar edindikleri bilgi ve birikimi en iyi şekilde ortaya koyacak bir ruh haliyle sınavı tamamlamalarıdır. Unutulmamalıdır ki hayat tek bir sınavın sonucundan çok daha geniş bir imkan ve tecrübe alanıdır.”

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşılacağını bildiren Tekin, "Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS'ye girecek tüm öğrencilere gönülden başarılar dilediğini belirtti.

Öğrencilerin bu önemli günü huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Çiftçi, "Emniyet teşkilatımız tarafından 81 ilimizde 4 bin 261 okulda 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde 18 sınav merkezindeki 21 binada görev yapacak 2 bin 635 personel ve 690 araç görevlendirildi. Böylece ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekip görev başında olacak." bilgisini paylaştı.

Okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını, sınav evraklarının ve sorularının güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılması amacıyla şehirler arası ve şehir içindeki nakil süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek; öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilecektir. Sınav güvenliğini zedeleyebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki tedbirler uygulanacak, şüpheli durumlara anında müdahale edilecektir. Öğrencilerimizin sınava zamanında ulaşabilmeleri için yol güzergahlarında, okul çevrelerinde ve yaya-araç trafiğinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup ihtiyaç halinde ekiplerimiz gerekli desteği sağlayacaktır."

LGS sınavı esnasında sessizliğin sağlanması çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav esnasında, okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli vatandaşlarımız, evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Göstereceğimiz bu küçük hassasiyet, evlatlarımızın sınavlarına daha iyi odaklanmalarına katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum."