Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.06.2026 06:07

LGS maratonu sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışında ise 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

LGS maratonu sona erdi
[Fotograf: AA]

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve saat 12.50'de sona erdi.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salon, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre verildi. Bu öğrencilere "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler "okuyucu ve kodlayıcı" olarak eşlik etti.

İki oturum arasında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru soruldu. Öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre tanındı.

Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtıldı.

Velilerinin talepleri doğrultusunda, sınava girecek öğrencilerin yüzde 91'i bu beslenme paketlerinden faydalandı. Velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise yalnızca su dağıtıldı.

Sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bütün binaların girişlerinde sınav görevlilerinin üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera, bazı binalarda da sınavın gerçekleştirileceği salonlarda kamera sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

ETİKETLER
LGS
Sıradaki Haber
"Bizim Çocuklar" Dünya Kupası’nda tarih yazmaya hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Pakistan: ABD-İran anlaşmasının 24 saatte nihayete erdirilmesini bekliyoruz
14:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:25
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
13:54
İran'ın eski lideri Ali Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da Tahran’da düzenlenecek
13:32
Ankara Havalimanı 15 Haziran'da açılacak
13:22
Bakan Yumaklı: 161 hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli: BİLGE
Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli: BİLGE
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ