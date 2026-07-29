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Gündem
TRT Haber, AA, 29.07.2026 02:18

Bakan Yumaklı'dan şiddetli rüzgar ve orman yangını uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, "14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı'dan şiddetli rüzgar ve orman yangını uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, şiddetli rüzgarın, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geldiğini vurguladı.

"Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim, açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir.

Bakanlık olarak, 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."

 

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Yangın Orman Yangını İbrahim Yumaklı
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