Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2026 23:48

AB'den, İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, İspanya'da etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

AB'den, İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür

Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımı alıntılandı.

Türkçe paylaşımda "Teşekkürler Türkiye." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, iki yangın söndürme uçağının İspanya'nın destek talebi üzerine yangınlarla mücadele için havalandığını belirtmişti.

Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ettiğini kaydeden Yumaklı, "Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 333'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
Anket: ABD'lilerin yüzde 49'u Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiğini düşünüyor
00:49
Suudi Arabistan: Irak topraklarından doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef alan İHA'lar engellendi
00:53
YKS tercih dönemi bugün başlıyor
00:09
Filenin Efeleri'nde hedef 'yarı final': Türkiye-Slovenya maçı TRT Spor'da
00:25
İletişim Başkanı Duran, iletişim fakültelerinin dekan ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi
23:48
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 333'e çıktı
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ