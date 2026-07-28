AB'den, İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür

Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımı alıntılandı.

Türkçe paylaşımda "Teşekkürler Türkiye." ifadesi kullanıldı.

Teşekkürler Türkiye! ???????????????????????? https://t.co/Yz7XYQNBxF — EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) July 27, 2026

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, iki yangın söndürme uçağının İspanya'nın destek talebi üzerine yangınlarla mücadele için havalandığını belirtmişti.

Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ettiğini kaydeden Yumaklı, "Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır." ifadelerini kullanmıştı.