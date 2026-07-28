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Türkiye
İHA 28.07.2026 23:28

Kayseri'de hafif ticari araç bariyere çarptı: O anlar kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı. Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde İ.K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirlendi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçtan yola savrulan parçalar belediye ekiplerince temizlendi. Hasar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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