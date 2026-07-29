Filenin Efeleri'nde hedef 'yarı final': Türkiye-Slovenya maçı TRT Spor'da

Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarının katılımıyla 2018'den bu yana düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2026 finallerine, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Bu sezon VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ay-yıldızlılarımız, ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde, turnuvadaki en iyi derecesi 4'üncülük olan (2021, 2024, 2025) Slovenya ile karşılaşacak.

Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki maç, bugün TSİ 10.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç da Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Milli takımımız, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

Türkiye, ilk iki sezonundaki galibiyet sayısını 2'ye katladı

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.

Kovac etkisi

Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımımızın yükselişinde önemli rol oynadı.

2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin final etabındaki kadrosu ve çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Kadro

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

Çeyrek final maç programı

Bugün:

10.00 Slovenya-Türkiye

14.30 Japonya-Çin

Yarın:

10.00 İtalya-ABD

14.30 Polonya-Ukrayna

En başarılı takım Polonya

Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.

Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.

Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.