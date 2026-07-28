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Gündem
AA 28.07.2026 20:54

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüşmesine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Hüseyin'i Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, görüşmelerinde enerji, ticaret, ulaştırma ile güvenlik alanları başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğini ve ortak projeleri ele aldıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki sınırları bölgesel iş birliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirme hedefi doğrultusunda, iki milletin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürdüklerini aktaran Fidan, "Bu çerçevede, Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallığın ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fidan, Hüseyin ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, "Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İlişkilerimizi karşılıklı güven temelinde her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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