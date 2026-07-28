Az Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.07.2026 18:28

Dışişleri Bakanlığına 'Kamu Yeşil Dönüşüm' kategorisinde birincilik ödülü

Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde "Kamu Yeşil Dönüşüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Dışişleri Bakanlığına 'Kamu Yeşil Dönüşüm' kategorisinde birincilik ödülü

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Diplomaside Yeşil Dönüşüm İçin Bir Adım: Güneş Enerjisiyle Güçlenen Türk Dış Temsilcilikleri" adlı projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde "Kamu Yeşil Dönüşüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, proje kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde güneş enerjisi sistemi kurulum çalışmalarını yürüten görevliler adına ve Bakanlığı temsilen birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi resmi törenle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak ile imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım
18:17
Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi resmi törenle karşıladı
18:18
Beyaz Saray önünde katil İsrail Başbakanı Netanyahu protesto edildi
17:25
Emniyetten vatandaşlara 'banka hesabı' uyarısı
17:11
İletişim Başkanı Duran'dan 2. İletişim Şurası'na ilişkin paylaşım
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ