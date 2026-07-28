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Gündem
AA 28.07.2026 17:08

İletişim Başkanı Duran'dan 2. İletişim Şurası'na ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'İletişimin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; dezenformasyonla mücadeleyi hakikatin korunması meselesi olarak gördüğümüzü, Gazze başta olmak üzere küresel ölçekte hakikati savunan, daha adil ve güvenilir bir uluslararası iletişim anlayışının güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

İletişim Başkanı Duran'dan 2. İletişim Şurası'na ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ve himayelerinde "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenledikleri 2. İletişim Şurası'nda, 23 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen köklü istişare zemininde iletişim alanının bugün karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve geleceğe yönelik vizyonu ele aldıklarını belirtti.

İletişim çağından anlatı çağına geçilen bu dönemde; yapay zeka, algoritmik yönlendirme ve dijital egemenlik gibi gelişmelerin iletişim ve medya alanında köklü dönüşümlere yol açtığını, iletişimin artık devlet kapasitesinin ve stratejik egemenliğin ayrılmaz bir unsuru haline geldiğini vurguladıklarına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'İletişimin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, dezenformasyonla mücadeleyi hakikatin korunması meselesi olarak gördüğümüzü, Gazze başta olmak üzere küresel ölçekte hakikati savunan, daha adil ve güvenilir bir uluslararası iletişim anlayışının güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğimizi ifade ettik. İletişim alanındaki insan kaynağını güçlendirmekten dijital dönüşüme, yapay zeka okuryazarlığından etik haberciliğe kadar uzanan kapsamlı kapasite inşa sürecimizi kararlılıkla sürdürürken; geleceğin güçlü ülkelerinin yalnızca teknoloji üreten değil, aynı zamanda güven üreten, hakikati savunan ve insanlığa ortak bir ufuk sunabilen ülkeler olacağına olan inancımızı bir kez daha paylaştık. 2. İletişim Şura'mızı teşrifleriyle onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, himayeleri ve her daim yanımızda hissettiğimiz destekleri dolayısıyla şükranlarımı arz ediyorum."

Burhanettin Duran, iki gün sürecek programa katkı sunacak akademisyenlere, medya mensuplarına, uzmanlara, genç iletişimcilere teşekkür etti, Şura'nın ülke, millet ve iletişim camiası için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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