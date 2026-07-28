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Türkiye
AA 28.07.2026 21:58

İstanbul'da 2 ilçede denize girme yasağı

İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İstanbul'da 2 ilçede denize girme yasağı
[Fotograf: İHA]

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince yarın denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yarın geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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