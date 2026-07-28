Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kurmayan Nizip OSB'ye 2 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Gaziantep'te bulunan Nizip Çayı, Samözü Deresi, Mizar Deresi ve Hancağız Barajı'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre denetimleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Nizip Çayı'na atık su deşarj eden Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yaşar Ambalaj Kağıt Geri Dönüşüm Tesisi ve Gaziantep OSB atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından analiz için numuneler alındı.

Numunelerin analiz süreçleri devam ederken atık su arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ve atık sularını arıtmadan deşarj ettiği tespit edilen Nizip OSB'ye, 2 milyon 97 bin 977 lira idari ceza verildi.