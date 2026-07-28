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Türkiye
TRT Haber 28.07.2026 15:54

Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kurmayan Nizip OSB'ye 2 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kurmayan ve atık suları arıtmadan deşarj ettiği belirlenen Nizip Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 2 milyon 97 bin 977 lira ceza uyguladı.

Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kurmayan Nizip OSB'ye 2 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Gaziantep'te bulunan Nizip Çayı, Samözü Deresi, Mizar Deresi ve Hancağız Barajı'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre denetimleri gerçekleştirdi.

Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kurmayan Nizip OSB'ye 2 milyon lira ceza

Bu kapsamda Nizip Çayı'na atık su deşarj eden Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yaşar Ambalaj Kağıt Geri Dönüşüm Tesisi ve Gaziantep OSB atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından analiz için numuneler alındı.

Numunelerin analiz süreçleri devam ederken atık su arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ve atık sularını arıtmadan deşarj ettiği tespit edilen Nizip OSB'ye, 2 milyon 97 bin 977 lira idari ceza verildi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Kirliliği Gaziantep
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