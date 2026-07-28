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Türkiye
AA 28.07.2026 14:55

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Son değerlendirmelere göre, yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirten Dere, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek 3 gün yağış beklendiğini söyledi.

Cuma gününden sonra yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine kayacağını anlatan Dere, yarın Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını ifade etti.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da görüleceğini bildiren Dere, "Özellikle batı kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde, Marmara Bölgesi ve İstanbul dahil rüzgar bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkisinde rüzgar mevcut." diye konuştu.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek

Hafta sonundan itibaren mevsim normallerine dönecek

Dere, yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini söyledi.

Ankara'da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece civarında seyredeceğini belirten Dere, İstanbul'da gündüz sıcaklığının 28-30, gece sıcaklığının 20-22, İzmir'de gündüz sıcaklığının 35-36, gece sıcaklığının da 24 derece dolayında olmasının beklendiğini ifade etti.

Dere, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini kaydetti.

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