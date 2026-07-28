Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.07.2026 13:54

Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı

Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz-1 Ağustos'ta 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladı.

Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riski nedeniyle anız ve tarım alanlarında meydana gelebilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur. Alınan tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirtilen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları rica olunur."

ETİKETLER
Çanakkale Orman Orman Yangını
Sıradaki Haber
"FETÖ soruşturması" bahanesiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandırıldılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
14:25
İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama
15:00
Erdoğan: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor
14:16
Mersin'de sahilde oturan gençlerin üzerine kum atan 2 zanlı yakalandı
13:38
"FETÖ soruşturması" bahanesiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandırıldılar
13:30
Kaçakçılığa geçit verilmiyor: 3,5 milyar liralık vergi kaybı önlendi
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ