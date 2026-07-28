Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.07.2026 14:00

Mersin'de sahilde oturan gençlerin üzerine kum atan 2 zanlı yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum atan işletmeci ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Mersin'de sahilde oturan gençlerin üzerine kum atan 2 zanlı yakalandı

Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nin kumsalında vakit geçiren F.C.A. (19), O.K. (21) ve C.Ş.Ş. (22) ile bir kafenin ortağı K.K. (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında K.K, sahilden zorla çıkarmaya çalıştığı gençlerin üzerine kürekle kum attı.

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli K.K. ve yanındaki F.S'yi (24) işlettikleri kafede gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
14:25
İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama
15:00
Erdoğan: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor
13:58
Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı
13:38
"FETÖ soruşturması" bahanesiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandırıldılar
13:30
Kaçakçılığa geçit verilmiyor: 3,5 milyar liralık vergi kaybı önlendi
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
Ahlat'ta tarihi mirasa yeni keşif: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
Kargo sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne ağır yaptırım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ