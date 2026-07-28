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Gündem
AA 28.07.2026 14:23

İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran, "2. İletişim Şurası"nı düzenlemelerindeki temel amacın, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde, İletişimin Yüzyılı prensibi doğrultusunda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri yönetmek ve yeni gelişmelere ayak uydurarak birçok alanda Türkiye'nin stratejik iletişim vizyonunu ortaya koymak olduğunu söyledi.

İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ATO Congresium'da düzenlenen "2. İletişim Şurası" öncesi basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, 1. İletişim Şurası'nın 2003 Şubat ayında düzenlendiğini anımsattı.

O günden bugüne çok şeyin değiştiğini, uluslararası sistem açısından hem dünya siyasetinde hem de iletişim dünyasında çok farklı gelişmelerin ortaya çıktığını belirten Duran, "İletişim açısından bakıldığında yapay zekanın, enformasyonun gittikçe öne çıktığı ve dezenformasyonla hakikat arasındaki alanın da muğlaklaştığı bir döneme geldik. İşte böylesi zorlu bir ortamda iletişim dünyasının sorunlarını yeniden ele almak ve Türkiye'nin stratejik iletişimini değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlemiş olduğumuz 2. İletişim Şurası'nı bugün burada gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Şura'nın, yarın İletişim Başkanlığında düzenlenecek panellerle devam edeceğini dile getiren Duran, şunları söyledi:

"Temel amacımız, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde, İletişimin Yüzyılı prensibi doğrultusunda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri yönetmek ve yeni gelişmelere de ayak uydurarak, yerel medyadan dijital medyaya, yapay zekadan hibrit tehditlere ve dezenformasyona kadar birçok alanda Türkiye'nin stratejik iletişim vizyonunu ortaya koymak. Bu 2. Şura'ya hazırlık çerçevesinde, 425 iletişim uzmanı, 16 farklı çalışma grubunda hem dünyadaki gelişmeleri hem Türkiye'deki meydan okumaları, bunların hepsini değerlendirdiler ve bir çalışma yaptılar. Bu çok verimli bir çalışma oldu. Bu 2 gün içerisinde, bu çalışmaların nihayete erdirilerek kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacağız.

Bir sonuç bildirgemiz olacak ve bu çerçevede Türkiye Yüzyılı prensibi çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve talimatları çerçevesinde Türkiye'nin iletişim habitatının sorunlarını çözen bir hazırlığı yerine getirmiş olacağız. Bunun, Türkiye'mize ve hakikatin arayışında tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklaması öncesi alanda kurulan stantları ziyaret eden Duran, üniversite öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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