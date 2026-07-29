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Dünya
AA 29.07.2026 00:54

Anket: ABD'lilerin yüzde 49'u Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiğini düşünüyor

ABD'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 49'u, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı bulunan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiği görüşünü bildirdi.

Anket: ABD'lilerin yüzde 49'u Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiğini düşünüyor
[Fotograf: AP]

The Economist ve YouGov tarafından 25-27 Temmuz'da yapılan ankette 18 yaşın üzerindeki 1559 katılımcıya "UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı bulunuyor. Netanyahu, ABD'de tutuklanmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 49'u "Evet" diyerek Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiğini ifade ederken, yüzde 27'si bu soruya "Hayır" cevabını verdi. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 23 oldu.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş suçlusu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47'si "Evet" yanıtını verirken yüzde 24'ü "Hayır" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 29'u ise "kararsız" olduklarını ifade etti.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 43'ü Filistin'de soykırım yapıldığını düşündüklerini belirtirken yüzde 24'ü soykırım olmadığını savundu, yüzde 32'si ise yanıt verirken "çekimser" kaldı.

New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yeri Lahey" demişti

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada Netanyahu'nun, eylüldeki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

Netanyahu, bu sözleri üzerine Mamdani'yi "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış, UCM'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

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