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Dünya
AA 28.07.2026 10:33

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan radyoyu kapattı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan "Hüda Kur'an-ı Kerim" adlı radyonun Kalkilya kentindeki ofisine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koydu ve istasyonu kapattı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan radyoyu kapattı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozer eşliğinde Kalkilya kentine baskın düzenledi.

Kentteki "Hüda Kur'an-ı Kerim" radyosunun ofisine baskın yapan İsrail askerleri, ofisteki ekipman ve malzemelere el koydu, radyo merkezini de kapattı.

Kapatma kararının ne kadar süreyle geçerli olacağı ve el konulan malzemelere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu tarafından radyo binasının girişine asılan yazıda, "Bu kuruluş, teröre karıştığı ve destek verdiği gerekçesiyle yasa dışı ilan edildi ve kapatıldı." iddiasına yer verildi.

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