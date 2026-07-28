Yurt dışına kaçan 65 firari Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Firariler Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
İadeler kapsamında Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ise birer firari Türkiye'ye teslim edildi.
Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan iş birliği sayesinde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.
Açıklamada, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu suçlarından aranan kişilerin yakalanarak ülkeye getirilmeye devam edileceği vurgulandı.