Açık 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.07.2026 10:40

Yurt dışına kaçan 65 firari Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin, 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Yurt dışına kaçan 65 firari Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Firariler Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.

İadeler kapsamında Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ise birer firari Türkiye'ye teslim edildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan iş birliği sayesinde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Açıklamada, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu suçlarından aranan kişilerin yakalanarak ülkeye getirilmeye devam edileceği vurgulandı.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Kurum'dan 'Manavgat' paylaşımı: Milletimizin yaralarını sardık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Bakanlıktan sosyal medya ilanlarına sıkı denetim: 232 işletmeye 28,3 milyon ceza
11:25
Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak
11:19
Gözler merkez bankalarının faiz kararında
11:09
Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem
10:46
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan radyoyu kapattı
10:33
Kamu kurumlarının kişisel veri paylaşımına KVKK düzenlemesi
İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 60 Filistinli esiri serbest bıraktı
İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 60 Filistinli esiri serbest bıraktı
FOTO FOKUS
Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi
Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ