Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi

Türkiye, Avrupa'da günlerdir etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İspanya'nın ardından Fransa'ya da hava desteği sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, daha önce İspanya'ya gönderilen iki yangın söndürme uçağının ardından Fransa'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının daha görevlendirildiğini duyurdu.

Yumaklı, Avrupa'da devam eden orman yangınlarının, yangınla mücadelenin ne denli zorlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulması halinde farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin, İspanya'ya verdiği desteğin ardından Fransa'nın yardım talebine de kısa sürede karşılık verdiğini belirten Yumaklı, görev için yola çıkan mürettebata başarı dileyerek, sahada fedakarca mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar temenni etti.

Yumaklı, açıklamasını, "Ormanlar, bizlere emanet değil; gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleriyle tamamladı.