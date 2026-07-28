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Türkiye
TRT Haber 28.07.2026 09:00

14 ilde "Narko Kapan" operasyonu: 382 gözaltı

Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen “Narko Kapan" operasyonunda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

14 ilde "Narko Kapan" operasyonu: 382 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah düzenlenen “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu” gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan 548 şüpheli tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri belirlendi.

91 şüpheli aranıyor

Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti:

"Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır." 

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Akın Gürlek
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