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Türkiye
AA 28.07.2026 07:49

Kırmızı bültenle arananların suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı

İstanbul ve Bursa'da polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle arananların suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan, motosikletlerle iş yeri kurşunlaması ve yağma gibi suçlara karışan ve elebaşları hakkında kırmızı bülten bulunan organize silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalarda ekipler, Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 28 zanlıyı yakaladı, adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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