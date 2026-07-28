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Türkiye
İHA 28.07.2026 06:36

"Kovalandığımı fark etmedim" diyen alkollü sürücüye 602 bin lira ceza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü kısa sürede yakalanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 602 bin TL idari para cezası uygulandı. Polisten kaçan sürücü, polis tarafından kovalandığından haberinin olmadığını söyleyerek kendisini savundu.

"Kovalandığımı fark etmedim" diyen alkollü sürücüye 602 bin lira ceza

Hunat Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, B.C. yönetimindeki hafif ticari araca ‘dur' ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan B.C. kaçmaya başladı. B.C. ile ekipler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs otomobille birlikte yakalandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.‘nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine 2037'ye kadar el konuldu

Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen B.C.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 602 bin TL idari para cezası yazıldı. B.C.'nin ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken, muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edilerek çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, B.C. ekiplerin bir çok ikazına rağmen kovalandığından haberi olmadığını söyleyerek, kendini savundu.

Yasal sınırın üzerine alkollü araç kullanan B.C. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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