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Dünya
AA 28.07.2026 11:08

Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kumamoto eyaleti merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de deprem oldu.

7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ajans, depremin Kumamoto'nun Yatsuşiro, Uto, Maşiki bölgelerinde de şiddetli hissedildiğini belirtti.

Devlet televizyonu NHK, deprem sonrası Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsuşiro Denizi sahiline tsunami vurabileceğini bildirdi.

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