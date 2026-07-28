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Savunma
AA 28.07.2026 11:46

ASELSAN, "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı

ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı.

ASELSAN, "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre ASELSAN, enerji verimliliğinden karbon emisyonlarının azaltılmasına uzanan kapsamlı dönüşüm programıyla savunma sanayisinde sürdürülebilir üretimin öncüsü olmaya devam ediyor.

Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" aldı.

Bu belge, şirketin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının ulusal düzeyde tescillenmesini sağladı.

Yeşil Dönüşüm Yol Haritası

ASELSAN'ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda oluşturulan Yeşil Dönüşüm Yol Haritası, enerji, su ve ham madde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi gibi başlıklardan oluşuyor. Şirket, söz konusu uygulamaları üretim süreçlerine entegre ederek doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve karbon ayak izinin azaltılması için çalışmalar yürütüyor.

Program kapsamında hazırlanan yol haritası doğrultusunda şirketin mevcut üretim süreçleri detaylı analiz edildi. Enerji ve su tüketiminden atık yönetimi ve sera gazı emisyonlarına kadar tüm çevresel performans göstergeleri değerlendirmeye alındı. Analizler sonucunda ölçülebilir hedefler belirlenirken, bu adımları destekleyecek yatırım planları oluşturuldu.

Ayrıca sürecin etkin yürütülmesi amacıyla kurum bünyesinde "Yeşil Dönüşüm Ekibi" kuruldu.

Bu belgeyle birlikte ASELSAN'ın yeşil dönüşüm yatırımları teşvik sistemi kapsamında desteklenebilecek. Şirket bu sayede çevresel performansını iyileştirirken, enerji ve kaynak verimliliğini artıracak projelerini daha güçlü altyapıyla hayata geçirme imkanı bulacak.

Kuruluşunun 50. yılı olan 2025'te Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerinde elde ettiği yüksek performansla dikkati çeken ASELSAN, böylece Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan giriş yaptı.

Şirket, 2021 yılında belirlediği "2050 yılı net sıfır emisyon hedefi" çerçevesinde oluşturulan yol haritasını da uyguluyor.

Bu çerçevede ASELSAN, Türkiye'de "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazanan ilk kuruluş olarak kayıtlara geçti. Şirket ayrıca CDP tarafından gerçekleştirilen Tedarikçi İletişim Değerlendirmesi'nde (Supplier Engagement Assessment-SEA) bu yıl da "SEA A List" seviyesinde yer aldı.

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