Az Bulutlu 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 28.07.2026 12:00

Osmaneli-Bursa hattında test sürüşleri başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı.

Osmaneli-Bursa hattında test sürüşleri başlayacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" dedi.

Osmaneli-Bursa hattında test sürüşleri başlayacak

Bursa-Ankara arası 2 saat 15 dakikaya düşecek 

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" açıklamasında bulundu.

Osmaneli-Bursa hattında test sürüşleri başlayacak

Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ankara Bursa Hızlı Tren İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Türkiye'nin yardım eli 5 kıtada 85 ülkeye uzandı
12:49
Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu'na ev sahipliği yapacak
12:34
"Uyum haftası" sürecine veliler de dahil edilecek
12:29
İstanbul'da 11,5 ton uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
11:53
ASELFLIR-500, Güney Afrika üretimi Mwari uçağına entegre edildi
11:50
Türkiye'de işçilerin yüzde 13'ü sendikalı
10 soruda 2026-YKS tercihleri
10 soruda 2026-YKS tercihleri
FOTO FOKUS
Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi
Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ