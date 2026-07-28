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Türkiye
TRT Haber 28.07.2026 10:06

Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini açıkladı.

Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının vize işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için pasaportlarının geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar devam etmesi gerekiyor.

Yeni pasaport başvurusu yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruları sırasında pasaportlarının bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmesini talep etmesi isteniyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Umre Vize
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